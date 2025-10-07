ロッテが荻野貴司、石川歩の今季限りでの退団を発表プロ野球のロッテは7日、荻野貴司外野手と石川歩投手が今季限りで退団すると発表した。共にドラフト1位で入団し、タイトルを獲得した実績もあるチームの中心選手。ファンからは「電車で泣きそうになってる」「ちょっと待って」と悲痛な声があふれた。球団発表によれば、2選手ともにコーチ就任を打診したものの、現役続行の意思が強いための退団。39歳の荻野は2010年にトヨタ