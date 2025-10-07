【モデルプレス＝2025/10/07】女優の長濱ねる、唐田えりか、俳優の高橋克典らが7日、都内で行われた「KIMONOIST （キモノイスト）2025」授賞式記者発表に出席。華やかな着物姿で集結した。【写真】長濱ねる・唐田えりか・高橋克典ら、艶やか着物姿披露◆長濱ねる・高橋克典ら「KIMONOIST（キモノイスト）2025」受賞今回で5年目を迎える「KIMONOIST（キモノイスト）」は、新しく進化するこれからの 「キモノ」を着てほしい著名人に