来年度から再開する「競輪ワールドシリーズ」（外国人選手招聘レース）などの競輪開催施策に付いて７日、（公社）全国競輪施行者協議会は開催場及び日程を発表した。・競輪ワールドシリーズ【Ｇ?開催】（ワールドサイクリスト支援競輪）和歌山８月６〜９日【Ｆ?開催】防府デイ６月３〜５日小倉ナイター６月２６〜２８日青森ナイター７月３〜５日伊東ナイター７月１０〜１２日岸和田デイ７月２０〜２２日