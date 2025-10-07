来年度から再開する「競輪ワールドシリーズ」（外国人選手招聘レース）などの競輪開催施策に付いて７日、（公社）全国競輪施行者協議会は開催場及び日程を発表した。・競輪ワールドシリーズ【Ｇ?開催】（ワールドサイクリスト支援競輪）和歌山８月６〜９日【Ｆ?開催】防府デイ６月３〜５日小倉ナイター６月２６〜２８日青森ナイター７月３〜５日伊東ナイター７月１０〜１２日岸和田デイ７月２０〜２２日
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 28歳で売春始めた女優 凄絶人生
- 2. Fukaseのがっつりタトゥーに困惑
- 3. 「夫婦の営み」生々しい頻度
- 4. 前橋市長 ラブホ一択だった理由
- 5. 梅沢富美男に草間ファンが激怒
- 6. 大谷の「本気注意」で朗希が変貌
- 7. エレカシドラムが酒気帯びで事故
- 8. 高市氏、秋の靖国参拝見送りへ
- 9. スーパーにクマ 客に覆い被さる
- 10. 草間への「擁護投稿」に怒りの声
- 1. 28歳で売春始めた女優 凄絶人生
- 2. スーパーにクマ 客に覆い被さる
- 3. 推薦人に聞く高市氏の物価高対策
- 4. 遅延証明書「約999分」に衝撃
- 5. インドネシア学校崩壊 捜索終了
- 6. 群馬のスーパーに熊侵入 客ケガ
- 7. LINEが11月に使えなくなる可能性
- 8. 手塚治虫の未発表作ネームが発見
- 9. 万博に徹夜組が続出 100人超行列
- 10. 東京港で過去最多1万匹のヒアリ
- 1. 前橋市長 ラブホ一択だった理由
- 2. 高市氏、秋の靖国参拝見送りへ
- 3. 夫のひとり飯「爆笑やった」
- 4. 三笠宮家に「次の火種」懸念が
- 5. 田園都市線の脱線 原因が判明
- 6. 麻生氏軽視の発言撤回に辛辣な声
- 7. ドトール バイトテロ騒動を謝罪
- 8. 辻元氏がTVで爆弾発言 強制終了
- 9. 小泉氏 高市氏から続投要請なし
- 10. 三原氏「まさかの写り方」で唖然
- 1. 韓国のノーベル賞受賞は「衝撃」
- 2. 「Starlink」次は人工衛星へ
- 3. 巴人を日本へ密入国 試みたか
- 4. 美しい歌声 QWERに称賛の声
- 5. 『チェンソーマン レゼ篇』が韓国で再浮上、前売り率が『仕方がない』を上回る…口コミの勢いで全体2位に
- 6. 中国の農夫がコツコツ10年かけた7階建ての家、あまりにも斬新すぎて注目を集め「ハウルの動く城」と比較される
- 7. なぜその格好で…こんな逮捕は見たくなかったと切ない気持ちになる写真14枚
- 8. もしこの世からたった5秒間だけ酸素が消失したら…地球はこうなる
- 9. 史上最も有名な「電波ジャック」
- 10. 大沢たかお、台湾映画「KANO」撮影で台湾語のセリフに大苦戦
- 11. 笑っちゃうほどの変顔「再起動かけたほうがいいかも…」と心配されていた動物たちの写真18枚
- 12. これはわかりやすい…太陽系の各惑星がどれくらいの温度かひと目でわかるグラフ
- 13. 処刑された正恩氏の叔父に生存説
- 14. 【海外発！Breaking News】配達先で異変を感じ取った配達員 会社のルールに違反しながらも高齢者の命を救う（米）＜動画あり＞
- 15. 中国国旗掲げた違法建築物を解体
- 16. 恋人と一緒に睡眠 米の研究結果
- 17. 母娘が同時妊娠し2週間差出産 英
- 18. 米歌手の性的暴行を女優が訴える
- 19. Mカルキン ハリウッドの殿堂入り
- 20. 偶然の出会いで決まった出場 アルファ・ロメオ1900でミッレミリアを走ってみた2人（1） 修理は自分で
- 1. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 2. 徳川再建を狙った定信の性癖
- 3. 会社員のiDeCo 節税効果は?
- 4. コーラなどの飲料が最大45%OFFに
- 5. カルディ 犬の日おさんぽバッグ
- 6. リッター30キロ走行OK ダイハツの軽自動車
- 7. 日産とスバルの不正が国内新車セールスに落とす影
- 8. 日本人政治家の勘違いした服装
- 9. リクシル､対立の根底に海外買収攻勢の｢失敗｣
- 10. 「“ブレンディ カフェラトリー”新CMを見てクイズに答えようキャンペーン」開催、シリーズ20種詰め合わせなどプレゼント/味の素AGF
- 11. ロボット導入の調剤薬局 薬剤師、空いた時間で接客に軸足 イオンタウンに開店
- 12. ｢ロッキー｣権利持たないスタローンの不条理事情
- 13. アイスのコーンはとうもろこし？への英語的回答
- 14. 【厚生労働省】子の意見、裁判官へ伝達 虐待保護審査で指針作成
- 15. 【「王様のブランチ」でランクイン！】【マンガ】1万人を接客した美容部員が「友達に本音でメイクを教えるマンガ」が大ヒットしたその後
- 16. 日本一条件厳しい｢AIオンデマンド交通｣の現実
- 17. アイスペースは堅調推移、米テランオービタル子会社との業務提携を発表
- 18. ヴェルサイユ宮殿が｢悪臭｣に包まれた驚きの経緯
- 19. ＜個人投資家の予想＞ 03月09日 10時
- 20. ｢この木なんの木｣と深い縁､ポール与那嶺の半生
- 1. 枕に服も おすすめの快眠グッズ
- 2. ブラウンの電気シェーバーがSALE
- 3. イヤホン欲しい ドライバー解説
- 4. 「Apple Watch SE」は14%OFFに
- 5. カップヌードルが最大38%OFFに
- 6. プライム感謝祭で注目の24商品
- 7. 家電は妖怪となり宇宙のノイズを奏でる：和田永【KENPOKU ART 2016 参加アーティストトーク #1】
- 8. 「Surface Laptop」を分解したところ難易度はぶっちぎり、「破損なくして分解はできない」ことが明らかに
- 9. アポロ月面着陸をリアルに配信
- 10. プロジェクトを危機から救う「本気のコンティンジェンシー・プラン」のススメ
- 11. 足フェチのためにAIが自動生成した足の画像を送ってくれるサイト「This Foot Does Not Exist」が登場
- 12. Windows 10搭載PCを買ったら最初にやっておきたいこと【他のOSを使う】
- 13. ストーム、第12世代Intel Coreプロセッサ搭載ゲーミングPCを受注開始
- 14. Twitter創業者ジャック・ドーシーの仮想通貨チーム「TBD」が分散型Webプラットフォーム「Web5」を発表
- 15. Microsoftが提供する多要素認証疲労攻撃からユーザーを保護する機能とは？
- 16. IKEAが千円台で買える「ドア開閉検知」「漏水検知」「動体検知」3種のスマートセンサーを発表
- 17. Microsoft Copilot for SecurityがISO 27001、27017、27018の認定を取得
- 18. 人気のAnker製品が最大29%オフに
- 19. Outlookに脆弱性、フィッシング対策機能がCSSで回避される恐れ
- 20. Apple Watchを初期化するには？ - みんなのApple Watch使い方ヘルプ
- 1. 大谷の「本気注意」で朗希が変貌
- 2. 「日本サッカー界の幹部が児童ポルノ画像を閲覧」「客室乗務員がビジネスクラスで目撃」仏紙の報道で全容が明らかに。10年フランス入国禁止、性犯罪者登録…影山氏の主張は？
- 3. 朗希の一言が強すぎ 会見が話題
- 4. JFA委員長が児ポ所持 仏で有罪に
- 5. 田中将大 現役なら難しい問題も
- 6. 伊藤義弘さん 開講直後に事故死
- 7. 大谷フォームの問題 江川氏指摘
- 8. 朗希が別人に WBC米監督が語る
- 9. JFAの不祥事 田嶋名誉会長が怒り
- 10. あのは“本田圭佑”が好き、理由は「めっちゃすごい人なんだけど…」
- 11. 辰己涼介のMLB挑戦 識者が苦言
- 12. ロッテ 石川歩と荻野貴司が退団
- 13. “萌空手家”小林由佳、空手との出会いは？／grazieインタビュー
- 14. 柏・増嶋のバレた性的嗜好に騒然
- 15. レアルの新背番号はどうなる！ヴィニシウスの「28番」も変更か
- 16. レアル・マドリー、「TOYOTAカップ」を思い出すadidasレトロジャージ登場！
- 17. シュヴァインシュタイガー、「デビューから引退まで」ドイツ代表ユニフォーム5選
- 18. SASUKEの窮地救った27歳の考え方
- 19. 致命的ミスでブレーメンが敗戦、大迫勇也が反撃弾も届かず。
- 20. 新型コロナ感染職員に接触…3騎手が乗り替わり
- 1. Fukaseのがっつりタトゥーに困惑
- 2. 梅沢富美男に草間ファンが激怒
- 3. エレカシドラムが酒気帯びで事故
- 4. 草間への「擁護投稿」に怒りの声
- 5. 任天堂、謎の動画公開で話題
- 6. ハメられた? 草間に同情の声続々
- 7. 草間の事件「憶測」に批判の声
- 8. 江口寿史氏 SNSで「沈黙」貫く
- 9. 東ブクロに「持ち帰り女性」紹介
- 10. 山瀬まみ がん手術&脳梗塞を告白
- 1. 「夫婦の営み」生々しい頻度
- 2. 大人気絵本「リサとガスパール」
- 3. メンタルが弱い子の親 共通点
- 4. ファミマでスヌーピー好き必見
- 5. ホテル並み 3COINS新作グッズ
- 6. 有休は私用じゃ...マンガが話題
- 7. 娘の彼氏は「反社」別れず親悩み
- 8. 「オリジナルでかわいい♡無地ソックスの簡単リメイク3選」
- 9. 【ディズニー・クルーズライン】もふもふフードのミニーにも会える! 「アラスカクルーズ」5つの注目ポイント＆2018年予約ガイド
- 10. 女に“あの質問”をしない男は、「ただの友達」に一瞬で格下げ。デートで絶対に触れるべき話題とは
- 11. ディズニー春の新作グッズを一挙紹介！“バターカップ”にブームの予感
- 12. ニコライ バーグマン“母の日”に向けた限定フラワーボックス、サーモンピンクのカーネーション&バラ
- 13. 前髪あり×前下がりボブでおしゃれをゲット！似合わせポイントとスタイルを公開
- 14. 通称「モヤシラーメン」！野菜をふんだんに使った名古屋の老舗ラーメン店を徹底調査!!
- 15. 【＼360チーク】人気NO.1-2はコレ【セザンヌ】
- 16. 【目と眉を近づける】彫り深い風メイク
- 17. 男性が好きな人にとる態度！「好き」を読み解くヒントとは？
- 18. 【セルフネイル】コーラルオレンジの春っぽ♡シェル×フラワーネイル】
- 19. 彼に提案♡メンズにおすすめカラーリングを美容師が教えます！
- 20. 自宅で楽しむ「夏祭りセット」