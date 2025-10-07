【モデルプレス＝2025/10/07】モデルのマギーが6日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚が映えるミニワンピース姿を公開した。【写真】マギー、ドイツの高級車バックに美脚披露◆マギー、高級車をバックに美脚ショット披露マギーは「試乗してきたよ〜」とドイツ車メーカーの車を試乗したことを報告。「リアのデザインがけっこう好き！」と気に入った車の後部をバックに、ライトグレーのミニワンピースから伸びるスラリと