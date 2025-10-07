Amazonがプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を10月10日23時59分まで開催しています。セールのなかには人気のガジェットや家電もあり、ちょっとでも気になったらいまが買いのチャンス！ アンカーの注目モバイルバッテリー「Anker Prime Power Bank」もセール価格で販売されています。 充電器にもなるモバイルバッテリーが1万円以下に Anker Prime Power Bankは、急速充電器としても使えるモバイルバッテリーです