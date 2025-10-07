ロッテリアが、人気キャラクターの「リラックマ」とコラボレーションした「みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット」を、10月8日（水）から期間限定で販売する。ロッテリアが「みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット」発売 (C)2025 SAN-X / チームリラックマ今回は、2026年4月のショートアニメ「リラックマ」の放送を記念して、リラックマの“ホットケーキのルーティーン”を描いた「sta