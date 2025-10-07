年齢を重ねるにつれて変化していく部分といえば、気持ちの面だったり、体型だったり。昔は言われたことがなかった「怒ってる？」というワードにピンとこなかった私でしたが……筆者の体験談です。 怒ってる？ 最近、周りの人から立て続けに言われる言葉があります。娘からは、「お母さん怒ってる？」 ご近所さんからは、「奥さんなにか嫌なことあった？」 私としては、それなりに怒ったり嫌なことはあったかもしれませ