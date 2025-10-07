1.まぶしい！強い光や日差しに反応している カメラを向けたときや、部屋が明るくなったときに目を細める表情が、しかめっ面に見えることがあります。 これは、強い光や日差しに対する自然な反応です。 猫の目は特殊な構造をしており、ほんのわずかな光にも反応することができます。 昼間は瞳孔が細く、夜はまんまるに変わるのが正常です。 通常のひなたぼっこであれば光の入る量をコントロールできると言われて