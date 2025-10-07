コメディドラマ「バイス・プリンシパルズ」の校長役などで知られた米女優キンバリー・エイベア・グレゴリーさんが、3日に52歳で死去した。「ビッグバン★セオリーギークなぼくらの恋愛法則」「グレイズ・アナトミー」「ベター・コール・ソウル」「ブルックリン・ナイン-ナイン」「チャーリー・シーンのハーパー★ボーイズ」などにも出演し、幅