俳優の倉沢杏菜が、14日放送の日本テレビ系ドラマ『君のスマホを見てみたら』（深0：59〜深1：29※関東ローカル）で主演を務めることが7日、発表された。同作がドラマ初主演となる倉沢は、次々に起こる不可解な出来事に翻弄（ほんろう）される主人公・高橋優香を演じる。【写真】鳥居みゆきが母役！倉沢杏菜との”親子”ショット今作は、新感覚スマホホラーサスペンスドラマ。満たされない生活の中、SNSの裏アカウントに、表に