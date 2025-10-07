高知県越知町がふるさと納税を活用して町内の生産者から食材を買い、学生たちに提供する食育支援が高知大学で行われました。10月7日、高知大学の岡豊キャンパスで行われた越知町の食育支援活動は町へのふるさと納税を活用して町内の生産者や販売者から食材を購入し学生たちに提供するものです。もともと高知大学で働いていた越知町役場の職員がコロナ禍で食材に困っていた学生たちと、曲がったり傷がついたりした規格外野菜の活用