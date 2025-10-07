お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41)が6日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。自身のビジュアルの異変を嘆いた。冒頭、「言いたくないけど言わなあかんから言っとく」と切り出した濱家。先日アップしたコンビYouTube動画の自身が「むちゃくちゃハゲてて。もうなんか、ほんまに（フットボールアワーの）岩尾さんぐらいハゲてたんですよ」といい「一番ハゲてる瞬間をスクショしてYo