市街地でクマの出没が相次いでいることを受け、山形県は7日、緊急対策として実施している河川敷のやぶの刈り取りを今週いっぱいをめどに県内22か所で完了させる見通しであることを明らかにしました。これは、県議会厚生環境常任委員会で県が明らかにしたものです。県みどり自然課・木内真一 課長「秋に向けての緊急対策なので遅くとも10月上旬には完了しなければいけない。最大限の効果が得られるように市町村のニーズを踏ま