6日、自民党本部に次々と届いていたのは高市新総裁の就任を祝う花。また、都内の菓子店では…。（菓子店代表）「『祝誕生 新総裁さなえちゃん紅白まんじゅう』が10月4日の総裁選の結果をうけてデザインを決めた商品になります」高市早苗新総裁の就任を祝った「まんじゅう」を新たに販売するということです。女性初の自民党総裁誕生から3日。経済面でも、早くも”高市効果”が出始めています。7日朝の東京株式市場で日経平均株価は