６日のフジテレビ昼の再放送枠では「絶対零度シーズン４」の第１話が放送された。ＡＩが統計学的に割り出した未来の犯罪者を特命班の捜査官たちが追う人気シリーズ。初回には、２０２０年１月期放送の当時も話題となった人気芸人がちらり出演している。ちらりもちらりで超難問。冒頭、山内（横山裕）や小田切（本田翼）がクルーズ船に潜入し、麻薬密売組織と衝突するアクションシーンでわずか１秒？ほど登場したのが岡村隆史