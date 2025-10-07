サムソナイトは、「PARALUX」を9月4日に発売した。中央ファスナーに加えてフロントから本体収納へ直接アクセスできる構造を採用し、パッキングキューブを付属する。サスペンションホイール、高さ調整ハンドル、TSAロックを2か所、パソコン収納部を備える。外装シェルに使用済み再生ポリプロピレンを50％以上、チューブハンドルに再生アルミニウムを100％、各種生地とファスナーテープに再生ペット樹脂を用いた。これらが評価され、