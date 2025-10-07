石川歩投手、荻野貴司外野手ロッテは7日、石川歩投手（37）と荻野貴司外野手（39）が今季限りで退団すると発表した。ともに現役続行を希望し、コーチ就任の打診を固辞したという。石川歩はドラフト1位で2014年に入団。17年にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。今季は1軍登板がなかった。荻野はドラフト1位で10年に入団。21年に最多安打、盗塁王に輝いた。16年目の今季は初めて1軍出場なしに終わった。石川