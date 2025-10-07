キリンビールは７日、ビールの新ブランド「キリングッドエール」を発売した。来年１０月の酒税改正で減税されるのを見込み、ビール需要の掘り起こしを狙う。香り成分を凝縮させたホップを使っているのが特徴。フルーティーな味わいを際立たせ、ビールの苦みに慣れていない人でも飲みやすくしたという。税込み価格は、キリンが販売している「一番搾り」「晴れ風」より１７円高い２５３円前後（３５０ミリ・リットル）を想定す