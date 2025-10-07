フランス・パリで日本酒の見本市が開かれました。アメリカが相互関税を導入し、輸出への懸念が広がるなか、日本の酒造メーカーのなかではヨーロッパへ販路を拡大する動きが加速しています。記者「パリで開催されている日本酒の見本市ですが、多くの飲食店関係者らが訪れていて、商談などが行われています」パリで6日、日本の酒造メーカーなどおよそ50社が出展し、見本市が開かれました。香りを確かめたあと、ひと口じっくりと味見