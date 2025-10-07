御利益飴恵みのハマチ(提供：道の駅源平の里むれ) 高松市牟礼町にある道の駅源平の里むれが、金刀比羅宮の伝統文化を代々支えてきた「五人百姓」の池商店と協力して、新しいあめ「御利益飴恵みのハマチ」を10日から販売します。 五人百姓は、代々金刀比羅宮に参拝した際のお土産として、加美代飴を製造・販売してきました。 道の駅源平の里むれは、五人百姓の1軒である池商店と連携し、香川県の特産品を活用したあめ