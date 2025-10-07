ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 中国国慶節・中秋節連休、地方政府の食堂が人気スポットに お米 便利 観光 2700 連休 中国 海外・国際ニュース Record China 中国国慶節・中秋節連休、地方政府の食堂が人気スポットに 2025年10月7日 16時20分 リンクをコピーする 今年の国慶節・中秋節大型連休にあたる10月1〜8日、各地の地方政府の食堂が一般市民に開放され、人気となっています。多くの地域では無料駐車や無料バスなどの便利なサービスも提供されています。今年の春、重慶市栄昌区では名物料理「鹵鵝」（ガチョウ肉の料理）が話題となり、栄昌区は観光の人気スポットになりました。国慶節・中秋節大型連休には、栄昌区政府の食堂が一般公開されることとなり、10月1日の昼食には2700人が利用 記事を読む おすすめ記事 【新潟グルメ】ボリュームはゆずれない！骨付き肉がごろごろ「唐揚げ定食」【関川村】 2025年10月6日 21時0分 高橋英樹、“贅沢なディナー”を堪能「素材を美しく変身させて大変！楽しく頂きました」 2025年10月2日 16時59分 冷凍食品「手間抜きレストラン」 協会が 17〜18日に新宿で無料試食体験イベント 2025年10月2日 14時57分 ペルーの断崖絶壁での食事や、スキューバダイビングで水中ディナー!? 「人生で行くべき世界の おもしろレストラン！」 2025年10月3日 13時0分 大阪城天守閣を望む「THE LANDMARK SQUARE OSAKA」クリスマス期間限定ディナーコースご予約開始 2025年10月1日 14時0分