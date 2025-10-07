今年の国慶節・中秋節大型連休にあたる10月1〜8日、各地の地方政府の食堂が一般市民に開放され、人気となっています。多くの地域では無料駐車や無料バスなどの便利なサービスも提供されています。今年の春、重慶市栄昌区では名物料理「鹵鵝」（ガチョウ肉の料理）が話題となり、栄昌区は観光の人気スポットになりました。国慶節・中秋節大型連休には、栄昌区政府の食堂が一般公開されることとなり、10月1日の昼食には2700人が利用