訓練で、救助対象者に見立てた人形を担架に乗せる機動救難士＝7日午前、北海道羅臼町沖羅臼海上保安署（北海道羅臼町）は7日、知床半島沖で26人が死亡、行方不明となった観光船沈没事故後初めて、観光船を使った半島周辺海域での救助訓練を実施した。町の観光船事業関係者や、事故を受けて海保釧路航空基地（釧路市）に配置された「機動救難士」らも参加し、救助の手順を確認した。訓練は事故現場の斜里町側から半島を挟んで反