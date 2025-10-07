INI（アイエヌアイ）の西洸人と後藤威尊が、鍛え抜いたバキバキの筋肉を公開した。 【写真】「なにこの腹筋!?」INI西洸人＆後藤威尊が引き締まった上半身をあらわに/ INIがミラノでアルマーニのショーに11人で参加 他 ■INIの“おにぎりボーイズ”がバッキバキの上半身を惜しみなく公開！ グループのSNSで公開されたこの写真は、9月に刊行された雑誌『commons&sense man ISSUE39』に掲載されている