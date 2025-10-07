総合格闘家の堀口恭司が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。11月22日（日本時間23日）に決まったフライ級12位タギル・ウランベコフ（ロシア）との復帰戦について意気込みを語った。 ■対戦相手の実力を評価「5位以内の実力じゃないかと」 堀口は11月のUFCカタール大会で復帰戦が決定したことを報告。「しっかりぶっ飛ばす」、「ベルトをとれるように突っ走るので、まずはこの試合を勝っていきたい」としATTの同門で現