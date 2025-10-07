ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > イラスト使用中止！「ルミネ荻窪」「デニーズ」が表明「少年ジ… 漫画家 江口寿史 デニーズ エンタメ・芸能ニュース よろず~ニュース イラスト使用中止！「ルミネ荻窪」「デニーズ」が表明「少年ジャンプ」で活躍の江口寿史氏“トレパク騒動”波及 2025年10月7日 16時10分 リンクをコピーする 「ストップ!!ひばりくん!」「すすめ!!パイレーツ」などの作品で1970年代後半から1980年代の「少年ジャンプ」の隆盛を支えた漫画家、イラストレーターの江口寿史氏（69）が、都内の商業施設・ルミネ荻窪で開催されるイベント「中央線文化祭2025」の告知ポスターを制作した際、第三者がインスタグラムに投稿した写真を承諾なく使用し、モデルになったと指摘した女性からその後、承諾を受けたことを明かし 記事を読む おすすめ記事 デニーズ声明 江口寿史氏イラスト「使用を控える」“トレパク疑惑”物議 制作過程調査中も「影響を鑑み」 2025年10月6日 15時56分 山下美月 “スーパーアイドル”人気アイドルの言動にクレーム「やりやがったな」「納得できない」 2025年10月7日 14時30分 阪神・岩崎「かっこ良かった」岩貞「悲しい…」梅野「またドラマを」原口の引退試合に同期3人は 2025年10月2日 21時51分 松平定信が無能な同僚をクビにしない切実な理由 2025年10月4日 10時30分 デビュー7カ月の新人グラドル 衝撃ビキニで美バスト炸裂 少年誌初表紙の大抜てき 「ヒラヒラ衣装や黒水着がお気に入りです」 2025年10月5日 19時10分