ニューストップ > グルメニュース > モスバーガーが数量限定でチキンチケット発売 秋冬に家族で利用も キャンペーン 香り 家族 プレゼント チキン カリカ クーポン モスバーガー 鹿児島県 クリスマス マイライフニュース モスバーガーが数量限定でチキンチケット発売 秋冬に家族で利用も 2025年10月7日 15時44分 リンクをコピーする モスバーガーを展開するモスフードサービスは、10月8日から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）において「モスチキンパック（5本入り）」と引き換え可能な「モスチキンチケット」の販売を開始する。また同日から、店頭ならびにオンラインで冷凍の「香る醤油のローストチキン〜鹿児島県産若鶏〜」を数量限定発売する。「モスチキン」は、特製醤油だれに漬け込んだ鶏むね肉をカリカリの衣で包んだモスオリジナルのフライドチキ 記事を読む おすすめ記事 Amazonプライム感謝祭 先行セールが開催中！松屋の冷凍食品が最大57％オフに 2025年10月6日 8時42分 「おうち焼肉祭り」いつでも開催OK。煙と油を減らすイワタニのグリルがあればね 2025年10月1日 14時55分 アロフト大阪堂島 2025年10月「イエローウィン」イベント & F&B ハイライト 2025年10月2日 16時46分 【ケンタッキー】人気メニュー詰め合わせ「ファン感謝祭パック」数量限定発売 2025年10月4日 9時18分 「マックで一番うまい」「待ってた！」 サムライマック「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」10月も2週間限定復活！【マクドナルド】 2025年10月3日 12時10分