レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーションアイテムを10月14日から発売する。「なりたい自分になっちゃおう」という個性を応援するクロミのメッセージで多くのファンに愛されるクロミが、ついにクロックスとコラボレーションする。毎日の足元を、ちょっぴりいたずらで、思いきり個性的に演出。遊び心いっぱい