10月5日（日）、小笠原近海で「台風22号」が発生しました。 【画像で見る】「台風22号」いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション 進路予想 台風22号は暖かい海面水温エリアを通過していて、水蒸気をエネルギーにして、発達する見込みです。あすには、進路を東寄りに変えて、週後半は関東や東海で強風や高波の影響が出るおそれがあります。 現在は北北西方向に進んでいますが、この後は上空の偏西風に流さ