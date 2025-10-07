アニメ『ドラえもん』のドラえもん役を26年間務め、2024年9月29日に老衰で永眠した、大山のぶ代さん（享年90）を偲ぶ会がしめやかに開かれた。【写真】野村道子さんと共に手を合わせる野沢雅子さん「ペコはキャラクターの中で生き続けるのでさよならは言いません。長いことありがとう」と語った発起人として挨拶をした毒蝮三太夫さんは家族ぐるみで長年付き合ってきた。大山さんは毒蝮さんに昭和11年生まれの同い年だと言い