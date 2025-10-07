7日の東京株式市場で日経平均株価は、取引時間中と終値ベースで史上最高値を更新しました。7日の東京株式市場で日経平均株価は取引開始直後に一時500円以上、値を上げ、取引時間中の史上最高値を更新しました。7日の日経平均株価の終値は、6日と比べ6円高い、4万7950円で取引を終え終値ベースでも史上最高値を更新しました。積極財政路線を掲げる自民党の高市総裁の新執行部発足を受け、景気上昇への期待感から一時2300円以上、値