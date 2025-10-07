東急田園都市線で列車同士が衝突した事故をめぐり、東急電鉄が会見を開き、事故の原因が信号システムの不備にあったと明らかにしました。東急電鉄福田誠一 社長「改めて深くお詫びを申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした」東急田園都市線では、おととい、川崎市の梶が谷駅で普通列車と回送列車が衝突する事故が発生し、一部区間で運転を見合わせました。東急電鉄は、きょう午後会見を開き、事故について謝罪