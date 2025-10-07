杉谷拳士氏が9月20日、総合学園ヒューマンアカデミー東京校で「スポーツカレッジ野球トレーナー＆アナリスト専攻」の開講を記念したオープンキャンパスに出席した。アナリストの星川太輔氏と特別トークショーを行った。星川氏は2009、23年と世界一に輝いたWBCにも同行したトップアナリストの一人で、WBCのチャンピオンリングも披露されるなど、対談は大いに盛り上がった。星川氏は、杉谷氏の故障の少なさと死球の多さに注