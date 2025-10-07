「日本相撲協会財団法人設立１００周年記念百周年場所古式大相撲と現代大相撲」（７日、両国国技館）３０年ぶりの古式大相撲が行われ、大の里と豊昇龍による三段構えが演じられた。三段構えは古式にのっとり、番付最上位の力士２人による相撲儀式。本然の構えである上段、攻撃を表す中段、防御を表す下段と三段の構えからなる。１９０９年に国技館開館式で常陸山、２代目梅ケ谷が初めて披露した。以降は重要な儀式で演