ロックバンド「ONE OK ROCK」のTAKAさんが、インスタライブでロストバゲージの危機を配信。翌日荷物が無事届き、ライブ初日が開催されました。【写真を見る】【 ONE OK ROCK 】TAKA「皆さんのおかげで、、、ありがとう」荷物戻り感謝を投稿スペイン・マドリードに荷物届かずインスタライブで救援募るTAKAさんはストーリーズに「皆さんのおかげで、、、ありがとう助かったー」と、ずらりと並んだスーツケースの写真を投稿。この