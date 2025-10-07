「フェニックス・リーグ、阪神−中日」（７日、サンマリンスタジアム宮崎）阪神のルーキー伊原が中継ぎで好投した。４−５の五回から登板。福永を中飛、川上を遊ゴロ、石橋を中飛に打ち取ると、続く六回も三者凡退。七回も続投し、１死から辻本に左前打を許したが後続を断った。３回１安打無失点。ＣＳで中継ぎ起用される左腕が改めてその適性を示した。レギュラーシーズンでは先発と中継ぎで２８試合に登板し、５勝７敗、１