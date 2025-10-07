「プロポーズ」といえば、婚約指輪を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。もし指輪なしのプロポーズだったら…最新調査によると、19.6%の女性が「がっかりする」と感じていることが明らかになりました。【写真】指輪を用意せずにプロポーズ…あり？なし？この調査は、株式会社NEXERがDIAMOND DOT LABと共同で、全国の女性250名を対象に2025年8月にインターネットで実施されました。まず、「指輪を用意せずにプロポーズする