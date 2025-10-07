7日朝、鹿角市の国道で車とクマがぶつかる事故がありました。けがをした人はいませんでした。鹿角警察署の調べによりますと7日午前6時半ごろ、鹿角市八幡平字小豆沢碇の国道282号を走っていた普通乗用車が、進行方向右側から飛び出してきた、体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた鹿角市の30代の男性にけがはありませんでした。近くの建物まではおよそ20メートルの場所で、警察が住民に注意を呼びかけ