10日に開幕するバレーボール大同生命SVリーグの女子で、SAGA久光スプリングスの中田久美監督（60）は「キーパーソン」に中島咲愛（26）を挙げる。鹿屋体大から加入4季目の2025〜26年シーズンに懸けるアウトサイドヒッターの決意に迫った。―練習からも心技体の充実ぶりが伝わってくる。今シーズン、年齢的に上の方たちが抜けて、上から（日本人選手で）3番目なんです。頑張らなきゃと思っていたところに、久美さん（中田監督