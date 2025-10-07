70代の母親に暴行をはたらいたとして、6日の夜に50代の息子が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、山形県酒田市中町のアルバイト従業員の男（50）です。 警察によりますと男は、今月5日の午後10時半ごろ、酒田市一番町の母親の家で、70代の母親の胸元と左腕をつかみ、その場に押し倒すなどの暴行を加え、左腕にケガをさせたものです。 通報を受けた警察が調べを進め、男の犯行とわかり、6日の午後10時半に酒田署で男