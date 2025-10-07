静岡県御殿場市にある陸上自衛隊富士駐屯地は、無断で2日欠勤した50代の自衛隊員を、10月7日付で懲戒処分にしました。 停職2日の懲戒処分を受けたのは、富士教導団本部付隊に所属する50代の1等陸曹です。 富士駐屯地広報によりますと、1等陸曹は2021年5月27日、朝の勤務開始時間になっても出勤せず所在不明になり、その翌日の5月28日午後7時過ぎに捜索中の隊員に駐屯地の外で保護されました。 この1等陸曹は誰にも何も告げずに