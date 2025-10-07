北海道長沼町の交差点で、乗用車同士が出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で高齢の男女あわせて３人が病院に搬送されました。 事故があったのは、長沼町東５線北１４号の道道と町道が交わる交差点です。１０月７日午後２時すぎ、乗用車同士が出合い頭に衝突しました。 消防によりますと、この事故で夫婦とみられる７０代の男女と８０代の男性のあわせて３人が病院に搬送されました。全員意識はあり、会話もできる