JUNKO KOSHINOと明治は7日、世界的ファッションブランド「JUNKO KOSHINO」と国民的菓子「きのこの山」の異色のコラボレーションを発表。明治のロングセラー商品「きのこの山」の発売50周年を記念し、きのこの山のチョコレート部分とコシノジュンコ氏のイラストを掛け合わせた、コラボキャラクター「JUNKO KINOKO」が誕生した。【写真】異色コラボで誕⽣した新商品「きのこの⼭発酵バター＆キャラメル」コラボレー