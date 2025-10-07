俳優の板垣李光人（23）が7日に放送されたNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演した。朝ドラ「ばけばけ」で、雨清水傳（堤真一）の息子・三之丞役を演じる板垣。同日の放送を受け、キャスターの博多華丸・大吉から「お父さんと何か確執が？」「全然目が合わない」と水を向けられると、板垣は「目を合わせてくれなくて、お父さんが」と話した。華丸は「お父さんとどういう関係なのか。何かポイントありますか？ここ見