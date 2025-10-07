【横浜−法政二】３回横浜１死一、二塁。池田が先制の右前適時打を放つ＝サーティーフォー保土ケ谷（立石祐志写す）神奈川県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は７日、サーティーフォー保土ケ谷球場で決勝が行われ、横浜が法政二を１２―０で下し、２年連続２１度目の頂点に立った。横浜は三回、池田聖摩（２年）の適時打や江坂佳史（同）の犠飛などで３点を先制。四回に１点を追加すると、五回には千