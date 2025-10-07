フィリーズは６日（日本時間７日）に本拠地フィラデルフィアでドジャースとのナ・リーグ地区シリーズ第２戦に臨み、反撃及ばず３―４で敗れて２連敗。ドジャースに王手をかけられた。３点を追う９回、相手４番手のトライネンを捉え３連打で１点差に詰め寄った。なおも無死二塁で打席に立った途中出場の左打者トットは三塁線へ犠打を試みたが、打球は前進守備の三塁手・マンシーの正面に転がり、二走のカステヤノスは三塁憤死。