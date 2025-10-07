「君の過去も全部受け入れる」そう誓ってくれた夫…自分の過去に引け目を感じながらも、ようやく掴んだ幸せ。そんなかけがえのない日常が、たった一枚の紙切れで音を立てて崩れていくとしたら。今回ご紹介するのは、自分の過去を全て受け入れ、結婚したはずの夫から、突然、離婚調停を申し立てられる妻の物語。「私でいいの？」- 傷ついた過去を持つ私主人公の女性には、人には言えない過去がありました。そのことで自分に自信が持