ドル円一時１５０.７０レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ドル買いの動きが広がっている。ドル円は150.70レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1683レベル、ポンドドルは1.3445レベルにそれぞれ安値を更新している。米１０年債利回りは４．１５％台前半と前日ＮＹ終値水準での静かな推移となっている。 USD/JPY150.66EUR/USD1.1688GBP/USD1.3454