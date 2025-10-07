【これからの見通し】円安の継続性を見極め、米金融当局者の発言にも注目 東京市場では、ドル円やクロス円が前日高値を上回る動きをみせた。ただ、値幅は限定的となっている。ドル円は151円の節目を控えて上昇一服となっている。いわゆる高市トレードの強烈な円売りの動きで今週は始まったが、高市氏が具体的にどのような政策を示してくるのかを待つ段階に入ってきているようだ。過去の例からはドル円の151円から153円