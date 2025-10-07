ドル高円安継続、朝は円安、午後はドル高主導でドル円は上昇＝東京為替概況 週末の自民党総裁選を受けた円安傾向が継続。昨日東京午後に150円40銭台を付けた後、NY朝に149円70銭台までいったん調整が入ったが、その後じりじりと上昇してほぼ高値圏で東京朝を迎えた。その後も上昇傾向が継続し、9時台に前日高値を超えて150円58銭まで上昇。日本国債利回りが上昇、30年債利回りが史上最高、20年債利回りが1999年来の高水準