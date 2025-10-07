グランフロント大阪は７日、クリスマスイベント「ＧＲＡＮＤＷＩＳＨＣＨＲＩＳＴＭＡＳ２０２５」を１１月６日から１２月２５日まで開催することを発表した。今イベントは「グランフロント大阪を訪れるすべての人の『ＷＩＳＨ』（願い・希望）が叶うクリスマス」をコンセプトに、今年で１３回目の開催。メインコンテンツであるクリスマスツリーの今年のテーマは、「ＷｉｎｔｅｒＰｒｉｓｍ」。北館１Ｆのナレッジプラ